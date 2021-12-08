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08.12.2021

Камышловское МУП после вмешательства прокуратуры погасило более 2 млн рублей долга по зарплате сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. МУП «Водоканал Камышлов» после вмешательства местной прокуратуры погасит перед своими сотрудникам долг по зарплате, превышающий 2 млн руб.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, факт наличия невыплат подтвердился в ходе надзорных мероприятий. Задолженность образовалась за октябрь 2021 года. В связи с этим прокурор внес конкурсному управляющему представление об устранении нарушений закона.

В настоящий момент задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена в полном объеме.

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