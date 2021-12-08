Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 08.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 29,46 коп., до 73,84 руб., курс евро — на 34,74 коп., до 83,36 руб.