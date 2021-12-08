«Объединенная теплоснабжающая компания» в Кировграде выполнит перерасчет для клиентов из-за предоставления некачественной воды

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Кировградский городской суд обязал ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» выполнить перерасчет для жителей многоквартирного дома за предоставление некачественной воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, в 2020 году в адрес ресурсоснабжающей организации поступило заявление от клиента, который сообщил о ненадлежащем качестве холодного и горячего водоснабжения в доме по адресу ул. Набережная, 6.



Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора отобрали пробы воды и установили, что она не отвечает нормам СанПин 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. В частности, обнаружены несоответствия качества холодного водоснабжения по органолептическим, микробиологическим и неорганическим показателям.



Прокуратура направила в суд иск с требованием произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение жителям данного дома за период с 23 января по октябрь 2020 года. Исковое заявление удовлетворено. Прокуратура проконтролирует его исполнение после вступления в законную силу.