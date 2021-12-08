«МегаФон»: Наиболее популярными соцсетями у свердловчан в 2021 году стали «ВКонтакте», Instagram и TikTok

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Эксперты сотового оператора «МегаФон» проанализировали предпочтения жителей Среднего Урала на основании данных мобильного интернет-трафика в 2021 году. В тройку самых популярных соцсетей у свердловчан вошли «ВКонтакте», Instagram и TikTok. При этом TikTok обогнал «Одноклассники», сообщает служба связей с общественностью сотового оператора.
В 2021 году объем трафика свердловских абонентов, приходящийся на тройку лидеров среди соцсетей, вырос вдвое. Так, доля потребляемого трафика «ВКонтакте» для Свердловской области составила 34%, что на 4% больше общероссийского показателя. У Instagram — 32%, у TikTok — 24%. Наименее популярна среди жителей Среднего Урала социальная сеть Facebook.
При этом эксперты мобильного оператора отмечают, что TikTok показал наибольший прирост. За год трафик на этой платформе вырос более чем в два раза. По мнению специалистов, это совпадает с общим ростом тенденции к просмотру коротких видео. Эту версию подтверждает и рост трафика для Instagram, который с введением раздела коротких видео Reels вырос на 53%.
В среднем, по подсчетам аналитиков, каждый российский пользователь Instagram тратит 197 Мб интернет-трафика в сутки. На долю «ВКонтакте» приходится 107 Мб, для TikTok — 225 Мб.
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