В Свердловской области утвержден порядок выплаты субсидий производителям молока на корм для скота

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В Свердловской области утвержден порядок предоставления субсидий производителям, занимающимся разведением и (или) содержанием молочного крупного рогатого скота, на приобретение кормов. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Производители имеют право претендовать на получение субсидии при отсутствии просроченных задолженностей по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций или иных долгов перед Свердловской областью (налоги, сборы, штрафы и так далее). Также организация не должна пребывать в процессе процедуры банкротства или ликвидации. Ее руководство не должно находиться в реестре дисквалифицированных лиц.
Поддержка выделяется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах межбюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в Свердловской области. Если лимитов регионального бюджета не хватит для выплаты субсидии, то ее размер сократится пропорционально для каждого получателя.
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