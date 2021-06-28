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Долги мешают поддержке

Долги мешают поддержкеСельхозпроизводители из Свердловской области столкнулись с проблемами в получении субсидий в связи с аномальной жарой, приведшей к засухе в этом году. Одним из требований в предоставлении госпомощи стало отсутствие долгов перед государством на 1 ноября. Но из-за засухи многие аграрии не успели вовремя рассчитаться с налогами и теперь остались без поддержки. В минАПК подтвердили, что требования, связанные с наличием долгов, есть, но говорят, что жалоб со стороны аграриев пока не поступало.

О проблеме с субсидиями УрБК рассказал владелец молочного хозяйства «Семухино» (Красноуфимский городской округ) Дмитрий Дегтянников. Он получил информацию, что федеральный центр принял решение поддержать пострадавших от засухи сельхозпроизводителей. Поскольку в этом году у него вдвое сократились урожаи кормов, аграрий обратился сначала в администрацию муниципалитета, а затем в минАПК и потребительского рынка. В обоих случаях он получил отказ.

«МинАПК Свердловской области применяет стандартные лекала на выплату субсидий. А именно: на 1 ноября не должно быть задолженности перед бюджетом. Это обязательное условие. А у нас так же, как и у половины сельхозпроизводителей в Красноуфимском районе, имеется небольшая задолженность. Но их интересует только сам факт ее наличия или отсутствия. И в этой связи нам говорят: «Раз у вас на 1 ноября есть задолженность перед бюджетом, то вам дотация по засухе не положена», — объяснил Д. Дегтянников.

По словам агрария, задолженность составляла 27 тыс. руб. по земельному налогу. Он ее погасил 10 ноября. И долг возник как раз из-за засухи, добиться компенсации потерь от которой пытается Д. Дегтянников.

«Зачем задолженность какую-то смотреть, если эта выплата носит чрезвычайный характер и связана со стихийными обстоятельствами?» — недоумевает владелец хозяйства.

В результате возникает парадокс. Из-за аномальной жары аграрии нуждаются в государственной поддержке, поскольку в среднем в Свердловской области урожайность большинства культур упала на треть. Это привело к возникновению финансовых проблем. За их решением производители обращаются к государству. Но оно не выдает помощь, поскольку из-за финансовых проблем возникли налоговые долги.

«Федеральное постановление по выплате еще не подписано. После того как будет готово федеральное постановление, будет подписано региональное. Оно еще все в проекте. Но пока там значится, что если есть задолженность на 1 ноября, то вы свободны. Сейчас еще можно убрать эту строчку. Необходимо, чтобы было так: «Пострадали, документы на приобретение кормов представили, платежные документы есть — все, получите дотацию», — рассуждает Д. Дегтянников.

Однако на сегодняшний день минАПК настаивает на том, чтобы долги у производителей отсутствовали.

«Есть субсидия на приобретение кормов для животноводства, и она предназначена тем предприятиям, которые содержат стадо и не смогли собрать урожай кормовых, которого бы хватило на зиму. На это из федерального и областного бюджета выделено более 600 миллионов рублей. И действительно — чтобы получить субсидию, нельзя иметь задолженность по налогам и необходимо отчитаться за ранее взятую поддержку из бюджета. Сейчас мы собираем заявки с сельхозпроизводителей, готовимся к выплатам. Нареканий со стороны сельхозпроизводителей в министерство не поступало», — сообщили УрБК в минАПК.

В результате всего этого сельхозпроизводители могут столкнуться с тем, что им просто не предоставят субсидии. Из-за этого себестоимость товаров будет расти. В данном случае в первую очередь речь идет о молоке, хотя Д. Дегтянников отметил, что с такой ситуацией столкнулись многие производители, независимо от своей специализации. Все происходит и так в условиях овощной инфляции — цены на многие сельхозтовары продолжают расти даже несмотря на то, что совсем недавно прошла уборочная кампания.

По данным Свердловскстата, на Среднем Урале потребительские цены на свежую белокочанную капусту в октябре 2021 года составили 35,61 руб. за кг, что на 69,01% больше уровня аналогичного периода 2020 года. Картофель за год подорожал на 64,62% (до 39,48 руб. за кг), морковь — на 40,8% (до 41,29 руб. за кг).

Молоко не исключение: в июне средняя цена его литра составляла 51,51 руб., а в октябре она достигла 55,16 руб. При этом производство молока с января по октябрь снизилось на 1,7% (на 12 тыс. л) относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат. Также на 10% упало производство мяса скота и птицы. Низкое предложение привело к росту цен.

Отдельно следует отметить, что с 2005 года производители молока получают компенсацию в 3 руб. за литр, которая тогда составляла 30% от закупочной цены. Однако с тех пор эта цифра не изменилась. И это при том, что сейчас закупочная стоимость продукта составляет 25 руб. за литр. То есть, чтобы производство молока себя окупало, требуется выплачивать 8 руб. за литр.

Поэтому если аграрии не смогут быстро и в достаточном количестве получить государственную помощь, то это лишь ускорит рост цен. Сложившаяся тенденция может привести к новым ценовым рекордам, которые наблюдались на Среднем Урале с конца 2020 до мая 2021 года.

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