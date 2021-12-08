Уральские промышленники предложили создать регламент по работе с объектами культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Представители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей выступили с инициативой по улучшению законодательства, регламентирующего работу с объектами культурного наследия. Свои предложения они вынесли на уровень Российского областного Союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба компании-застройщика «Атомстройкомплекс».
Для реализации инициативы была создана комиссия по работе с объектами культурного наследия. Она будет участвовать в корректировке системы нормирования к зданиям, имеющим подобный статус.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Экспертная группа, в которую вошли девелоперы, сотрудники крупных проектных институтов, Уральского государственного архитектурного университета и других профессиональных организаций, подготовила предложения по изменению существующей нормативной базы в отношении работы с памятниками. Например, эксперты указали на то, что в современных требованиях по безопасной эксплуатации зданий есть противоречия с требованиями по сохранению историко-культурного наследия.
Председатель комитета по строительству СОСПП, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев считает, что нормы по санитарной, пожарной и другим видам безопасности невозможно реализовать, если соблюдать нормы по работе с историко-культурным наследием.
«Например, наша компания планирует реставрировать объект культурно-исторического наследия дом Шмидена на ул. Красноармейской. По современным нормам для безопасной эксплуатации необходима вторая лестница — однако поскольку это памятник, построить ее нельзя. Если исключить подобные коллизии из нормативной базы, то проекты по приспособлению исторических зданий станут прозрачными и понятными для инвесторов, Екатеринбург сможет уйти от проблемы постепенного разрушения памятников, сможет реализовать системный подход к реставрации исторических зданий, находить для них новые функции, чтобы они стали полезны горожанам», — рассказал В. Ананьев.
Помимо противоречий в нормировании, эксперты обращают внимание на несовершенство института историко-культурной экспертизы. В настоящее время обязательную по закону государственную историко-культурную экспертизу в России проводят физические лица — аттестованные эксперты, в стране их насчитывается около 600. Их заключения базируются на личном экспертном опыте и мнении, а не на единых системных требованиях. В результате разные эксперты могут давать различные заключения по одному и тому же объекту, а у инвесторов отсутствует возможность прогнозировать и планировать работу над проектом.
На прошлой неделе ключевые предложения СОСПП были рассмотрены на совместном заседании Комиссии РСПП по строительству и жилищной политике и Экспертной группы «Трансформация делового климата» по направлению Градостроительная деятельность. По ее итогам принято решение о создании при Экспертной группе комиссии по вопросам в сфере историко-культурной экспертизы при осуществлении строительства, в состав которой также планируют войти представители Главстройэкспертизы.
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