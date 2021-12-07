Минтруд РФ подготовил предложения по компенсации высокой инфляции для пенсионеров

УрБК, Москва, 07.12.2021. Минтруд РФ подготовил предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме, передает «Прайм».



По его словам, российские власти могут принять соответствующие решения уже в ближайшее время.



Напомним, что в ноябре текущего года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в стране выше уровня фактической инфляции.



Ранее стало известно, что годовая инфляция в Свердловской области в октябре 2021 года составила 8,18%. Продовольственные товары за год подорожали на 9,48%, непродовольственные — на 9,39%, услуги — на 5,04%, алкогольные напитки — на 2,24%.