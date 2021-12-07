УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
07.12.2021

Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47,05 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 59,76 коп., до 83,71 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.11.2021 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 19.11.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2021 года. Курс долл. ...

28.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США ...

13.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2021 года. Курс долл. США ...

11.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США ...

30.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.

УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18