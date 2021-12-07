Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 47,05 коп., до 74,13 руб., курс евро — на 59,76 коп., до 83,71 руб.
УрБК, Москва, 19.11.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2021 года. Курс долл. ...28.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США ...13.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2021 года. Курс долл. США ...11.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США ...30.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...