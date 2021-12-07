Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,15%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. По состоянию на 7 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 135 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 6 декабря число безработных составляло 24 тыс. 342 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 207 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,15%.
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