На Среднем Урале эпидпорог по ОРВИ превышен на 60,9%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. В Свердловской области за неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года зарегистрировано 47 тыс. 480 случаев ОРВИ, что на 60,9% превышает уровень эпидпорога по совокупному населению и на 26,3% — показатель прошлой недели.



Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 25 тыс. 967 случаев заболевания ОРВИ, что на 91,6% выше уровня эпидпорога и на 28,1% — показателя прошлой недели.



Отмечается, что в структуре заболеваемости 64% составляют дети до 17 лет. При этом чаще всего заражаются ОРВИ дети в возрасте от трех до шести лет.