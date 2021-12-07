Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц подорожало на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. По состоянию на 29 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 91 тыс. 744 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последнюю неделю показатель увеличился на 0,6%, за месяц — на 2,2%, с начала года — на 16%.



По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.