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07.12.2021

Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц подорожало на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. По состоянию на 29 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 91 тыс. 744 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последнюю неделю показатель увеличился на 0,6%, за месяц — на 2,2%, с начала года — на 16%.

По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.

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