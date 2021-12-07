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07.12.2021

В Первоуральске прошло торжественное открытие арт-объекта в честь 20-летия ТМК

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализовала в Первоуральске стрит-арт проект, посвященный 20-летию компании, в рамках которого на одном из фасадов здания в центре города появилось масштабное граффити — мурал.

Как сообщает пресс-служба АО «ПНТЗ», арт-объект отражает философию Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в ТМК, и других предприятий компании, которые строят производственные процессы с учетом сохранения экологического баланса и соблюдения ESG-принципов.

В Первоуральске прошло торжественное открытие арт-объекта в честь 20-летия ТМК
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

В торжественной церемонии открытия мурала на проспекте Космонавтов приняли участие директор по управлению персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова, глава городского округа Первоуральска Игорь Кабец и автор работы — известный пермский художник-граффитчик Вячеслав Moff. Его муралы украшают здания Магнитогорска, Перми, Екатеринбурга, Анапы и Санкт-Петербурга.

«На мурале изображены божьи коровки, которые помогают рабочим укладывать трубы. Фасад для проекта был выбран совместно с Администрацией городского округа с учетом мнения жителей. Работа над арт-обьектом — от эскиза до полного нанесения габаритного цветного изображения — продлилась более месяца. Для создания монументальной картины размером более 200 кв. метров потребовалось 98 литров краски», — говорится в сообщении.

«В год 20-летия и интеграции новых активов в единую производственную и социальную среду ТМК реализовала ряд масштабных проектов в области культуры и искусства. В нашем городе первым был спектакль «Производство как искусство», который смогли посмотреть сотни первоуральцев, а сейчас мы презентуем второй проект — стрит-арт-объект. ПНТЗ поставляет клиентам по всему миру экологически безопасную трубную продукцию и способствует экопросвещению жителей региона — эти идеи отразились в концепции мурала», — сказала Наталья Бабилурова.

«Проект отличный: масштабный, красивый и со смыслом. На уровне города мы много работаем над преображением общественных пространств и потому высоко ценим вклад ТМК в изменение облика Первоуральска. Я уверен, что жителям нашего города этот интересный и яркий арт-объект придется по душе», — отметил Игорь Кабец.

«Муралы — востребованный вид современного искусства и настоящий уличный тренд. Я как художник попытался реализовать идею минималистичности промышленного производства в рамках гигантской природы. Глядя на изображение, зритель может буквально опуститься ниже травы и погрузиться в макромир», — поделился Вячеслав Moff.

Отмечается, что помимо Первоуральска муралы на тему экологичного и социально ответственного производства уже появились в пяти городах присутствия ТМК — в Волжском, Каменске-Уральском, Орске, Полевском и Таганроге. До конца года арт-объект также будет реализован в Челябинске.

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