«Атомстройкомплекс» предложил построить в Екатеринбурге еще одну школу по схеме ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» предложила построить в Екатеринбурге еще одну школу по модели государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба уральского застройщика.



«30 ноября «Атомстройкомплекс» направил губернатору Евгению Куйвашеву предложение по проектированию, строительству и эксплуатации новой школы в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства. Речь идет о новой школе на 1 тыс. 500 мест на ул. Советской в Кировском районе города. Застройщиком подготовлен пакет необходимых документов, включая проект концессионного соглашения. В случае принятия этой инициативы правительством Свердловской области, новую школу возможно будет ввести в эксплуатацию уже в 2024 году», — говорится в сообщении.





Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Это вторая инициатива компании «Атомстройкомплекс» по строительству школы с применением механизмов ГЧП. Первая инициатива компании уже получила одобрение губернатора — она касается школы № 41 на ВИЗе. Это будет первая в Свердловской области школа, которую построят по ГЧП.



«Мы заинтересованы в том, чтобы город развивался сбалансированно и комплексно. Создать действительно комфортную среду можно, если строить не только передовое жилье, но и развивая инфраструктуру, обеспечивая жителям возможность получать максимум услуг в шаговой доступности от дома. Нехватка бюджетных средств не должна стать препятствием для развития города, поэтому мы активно прорабатываем альтернативные модели финансирования социальных объектов. Применение механизма ГЧП дает возможность не откладывать строительство нужных городу школ на потом, а строить их сегодня, по сегодняшним ценам — с привлечением банковских займов. Возвращать средства бюджет будет спустя годы, когда себестоимость строительства будет выше», — заявил гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



По его словам, такой механизм можно использовать для строительства не только школ, но и других объектов инфраструктуры.



«Он выгоден всем: и власти, которая сможет строить больше объектов в рамках бюджета, бизнесу — который сможет планировать свои проекты с учетом сроков появления инфраструктуры на территории, и, конечно, жителям, которые инвестируют свои деньги в жилье и получают действительно комфортную, полноценную среду», — добавляет В. Ананьев.



Инициатива, предложенная компанией «Атомстройкомплекс» в рамках ФЗ-115 о концессионных соглашениях, предполагает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза длится три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Еще семь лет длится эксплуатационная фаза, в течение которой происходит поэтапное возмещение инвестированных партнерами средств из бюджета области. Таким образом можно существенно ускорить появление социально значимой инфраструктуры — для старта и собственно строительства будет достаточно средств банка и застройщика. Потенциальный банк-партнер компанией уже найден.