Свердловские аграрии получат более 12 млн рублей компенсации за строительство овощехранилищ

Аграрии в Алапаевском районе получат в виде компенсации по 24,7 тыс. рублей за каждую зараженную корову

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2015. Федеральный бюджет с 2015 года начнет финансирование до 20% монтажных работ при ...

Федеральный бюджет профинансирует только пятую часть затрат на свердловские овощехранилища

В Свердловской области к 2015 году в эксплуатацию введут 6 овощехранилищ на 16 тысяч тонн

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В Белоярском районе Свердловской области строятся овощехранилища на три и полторы ...