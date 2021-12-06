В компании «РСГ-Академическое» назначили нового гендиректора

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Генеральным директором АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») назначен Сергей Ланцов, сообщает пресс-служба группы компаний «КОРТРОС».
«В ГК «КОРТРОС» Сергей Ланцов работает более 14 лет — с февраля 2007 года, когда он возглавил филиал компании в Челябинской области. С 2008 занимал должность исполнительного директора — директора дирекции «Лэнд-девелопмент» в АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». С ноября 2020 года был первым заместителем генерального директора «РСГ-Академическое», — говорится в сообщении.
С. Ланцов родился 26 июня 1969 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».
«В период с 1994 года по 1999 год работал в банковском секторе и правительстве Свердловской области. В 1999 году — руководитель группы консультантов Уральского института регионального законодательства. С марта 2000 года занимал должность начальника отдела юридической экспертизы, затем заместителя начальника, далее начальника юридического управления в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. В ноябре 2004 году был назначен заместителем Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, на этой должности он курировал вопросы управления земельными ресурсами», — рассказали в пресс-службе ГК «КОРТРОС».
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