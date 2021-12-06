Число безработных на Среднем Урале за выходные практически не изменилось

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. По состоянию на 6 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 342 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 3 декабря число безработных составляло 24 тыс. 347 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 5 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,16%.
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