Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 7,32 коп., до 73,66 руб., курс евро — на 12,68 коп., до 83,11 руб.