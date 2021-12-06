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06.12.2021

Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 7,32 коп., до 73,66 руб., курс евро — на 12,68 коп., до 83,11 руб.

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