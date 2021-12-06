Свердловский губернатор расширил перечень должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил перечень должностных лиц, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Глава региона наделил подобным правом некоторых должностных лиц из министерства общественной безопасности Свердловской области, министерства агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, а также министерства культуры.



Отметим, что по состоянию на конец ноября в Свердловской области было составлено 39,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях за нарушения «антиковидных» ограничений. Суды рассмотрели 23,3 тыс. дел и назначили штрафы на общую сумму более 35 млн руб.