С территорий Ирбита и военной части в Екатеринбурге сняты ограничения из-за африканской чумы свиней

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. С территорий лесного массива в Ирбитском районе и военной части в Екатеринбурге на улице Пехотинцев сняты карантинные мероприятия, связанные с африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующие распоряжения за подписью губернатора Евгения Куйвашева размещены на интернет-портале правовой информации Свердловской области.



Однако в ряде территорий продолжат действовать ограничительные меры. Речь идет об угрожаемой зоне (в пределах 5 км от эпизоотического очага в границах Ирбитского и Камышловского районов) и зоне наблюдений (10 км от угрожаемой зоны в пределах Ирбитского, Пышминского и Камышловского районов).



В течение 180 дней на этих территориях будет запрещен вывоз свиней, продуктов их убоя и переработки, если те не прошли термическую обработку при температуре минимум в 70 градусов. Также будет запрещена реализация свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения.



Кроме того, комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории угрожаемой зоны допускается только через год после отмены карантина. Но разрешается размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных.



Напомним, что введение режимов чрезвычайной ситуации в Свердловской области из-за АЧС началось в октябре. Заболевание фиксировали в разных частях региона. В том числе очаг был обнаружен на территории военной части в Екатеринбурге.