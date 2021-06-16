Продажи в российской фитнес-сфере снизились почти на четверть по сравнению с 2019 годом

УрБК, Москва, 07.12.2021. В ноябре 2021 года продажи клубных карт и абонементов в фитнес-сфере в России упали на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом «допандемийного» 2019 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.



По ее данным, в октябре продажи отставали от докризисного уровня на 1,5%, но ситуация осложнилась после введения режима нерабочих дней и усиления ограничительных мер в регионах. В ноябре посещаемость упала на 26,8%, а продажи дополнительных услуг — на 19,1%.



При этом Е. Силина отмечает, что за последние шесть месяцев в стране закрылось 7-10% фитнес-клубов. По ее словам, сейчас большинство участников рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а кто-то работает в минус, сохраняя бизнес за счет кредитов или иных денег в надежде на улучшение ситуации. Е. Силина добавила, что 30% расходов физкультурно-оздоровительных учреждений составляют арендные платежи.



«В то же время, как заметила она, часть собственников фитнес-клубов смогла договориться с арендодателями о снижении арендных ставок, хотя их доля меньше, чем в 2020 году: 35% против 55% игроков рынка», — сообщает издание.



Глава Национального фитнес-сообщества уверена, что бизнесу нужны системные меры поддержки, иначе «выстоять этот кризис сложно». Ранее организация обращалась в Минфин и Минэкономразвития с просьбой освободить фитнес-объекты от уплаты всех налогов за IV квартал 2021 года, снизить страховые взносы на 15% на весь зарплатный фонд, внедрить меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости за скидки арендаторам, ввести программы кешбэка по аналогии с турсферой.