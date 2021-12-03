УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

Власти Свердловской области не будут вводить QR-коды для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. На сегодняшний день власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт. Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Что касается опыта Казани, нами он изучен, наши специалисты туда выезжали. Но на сегодняшний день мы живем в эпидемиологической реальности, которая внушает оптимизм, поэтому сегодня решение о QR-кодах в транспорте мы не принимаем», — рассказал он.

При этом замгубернатора отметил, что в Свердловской области от COVID-19 привилось более половины населения. Порог в 50% преодолели 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург. В отстающих — 11 муниципальных образований. Остальные близки к 50%-й вакцинации.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.12.2021 Власти Свердловской области не будут вводить QR-коды для общественного транспорта

На сегодняшний день власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт. Об ...

09.11.2021 В нерабочую неделю от коронавируса привились более 130 тыс. жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В нерабочую неделю с 1 по 7 ноября 2021 года более 130 тыс. жителей Свердловской ...

13.07.2021 В Свердловской области от COVID-19 ежедневно прививается 20-22 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. Каждый день в Свердловской области вакцинацию от коронавирусной инфекции проходят около ...

07.07.2021 Власти Свердловской области пока не планируют вводить QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

Власти Свердловской области пока не собираются вводить QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий. Об этом ...

07.07.2021 Власти Свердловской области пока не планируют вводить QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Власти Свердловской области пока не собираются вводить QR-коды для посещения общепита и ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18