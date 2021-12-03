Власти Свердловской области не будут вводить QR-коды для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. На сегодняшний день власти Свердловской области не планируют вводить QR-коды для доступа в общественный транспорт. Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.



«Что касается опыта Казани, нами он изучен, наши специалисты туда выезжали. Но на сегодняшний день мы живем в эпидемиологической реальности, которая внушает оптимизм, поэтому сегодня решение о QR-кодах в транспорте мы не принимаем», — рассказал он.



При этом замгубернатора отметил, что в Свердловской области от COVID-19 привилось более половины населения. Порог в 50% преодолели 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург. В отстающих — 11 муниципальных образований. Остальные близки к 50%-й вакцинации.