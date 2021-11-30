В Свердловской области средний размер выданных в октябре микрозаймов снизился на 6%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Свердловской области средний размер выданных в октябре 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. 774 руб., что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 275 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по среднему размеру выданных в октябре текущего года микрозаймов расположились Белгородская область (10,54 тыс. руб.), Москва (10,27 тыс. руб.), Ростовская (9,28 тыс. руб.) и Московская (9,19 тыс. руб.) области, а также Санкт-Петербург (9,02 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, наиболее заметное снижение за указанный период средний размер займов «до зарплаты» продемонстрировал в Самарской (минус 19%), Нижегородской (минус 18,6%) и Саратовской (минус 16,4%) областях, а также в Башкортостане (минус 15%) и Татарстане (минус 14,7%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в октябре 2021 года, составил 8,75 тыс. руб., что на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (8,83 тыс. руб.).