Пять идей, одна набережная

В Екатеринбурге в рамках VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild состоялась презентация вышедших в финал проектов конкурса концепций благоустройства набережной Городского пруда. Свои работы «защищали» архитектурное бюро Semrеn&Mаnsson, ГАУ «Институт Генплана Москвы», проектное бюро APEX, консорциум S&P + Novascape и открытый консорциум, в который входят АБ «Плотинка», ПБ R1, АБ FISH studio.



Конкурс и дальнейшее благоустройство в рамках него является частью большого проекта по созданию единой вело-пешеходной набережной реки Исети.



Обновление рекреационной зоны было решено начать с главной и центральной ее части: территории в границах улиц Челюскинцев, переулка Красного, Николая Никонова, Карла Либкнехта, проспекта Ленина,8 Марта, Бориса Ельцина.





Semren&Mansson



Первыми выступили Semrеn&Mаnsson, предложившие разделить территорию набережной на тематические кластеры. Например, в районе стадиона «Динамо» должен появиться спортивный кластер, который будет включать уличные бассейны (спортивный и для отдыха), новые детские и спортивные площадки, сцену на воде, павильоны с кофе, комнаты матери и ребенка, туалеты.



Возле Верх-Исетского завода планируется расположить промышленный кластер. Он будет предусматривать открытый амфитеатр, пекарню и ресторан, пирс с лодочной станцией и оранжерею на втором этаже исторического здания. Дополнять все это будет работа по очистке Городского пруда и высадка способствующих этому растений. При оформлении будут использоваться крупные горные породы.



Среди значительных изменений можно выделить идею построить колесо обозрения напротив ККТ «Космос», за которым появится киноквартал. Также авторы хотят построить в городе пешеходный мост — он будет идти от Ельцин Центра к набережной у стадиона «Динамо».





Semren&Mansson



С идеей разделения набережной на зоны выступили и следующие участники — ГАУ «Институт Генплана Москвы». Согласно их концепции, набережная будет разделена на три части: парадную (Плотинка, правый берег до ККТ «Космос», левый берег до Театра драмы), западную часть (Октябрьская площадь до Макаровского моста) и восточную (от «Динамо до Макаровского моста).



Парадная часть будет в первую очередь предназначена для масштабной смотровой площадки, символизирующей прогресс. С востока планируется создать каменные и песчаные пляжи, а также амфитеатр с водой. Зимой здесь будут работать зоны для праздничных мероприятий и каток.





ГАУ «Институт Генплана Москвы»



В западной части, за Ельцин Центром, предлагается создать березовую рощу. У Макаровского моста планируется построить выступающее в сторону воды кафе с панорамным окном. Дополнять его будет амфитеатр, включающий в себя большую танцевальную площадку.



Кроме того, как и предыдущие финалисты, представители института хотят соединить берега Исети пешеходным мостом. В их случае — от Театра драмы до Дворца игровых видов спорта.





ГАУ «Институт Генплана Москвы»



Взаимодействие с водными объектами играет большую роль в концепции проектного бюро APEX. Почти на каждом участке набережной планируется создать фонтаны, водные растения, а также прибрежный амфитеатр и сцену на воде. Возле «Космоса» предлагается установить «Водный парк», включающий в себя детскую площадку с фонтанами и маленькую искусственную речку. На набережной у Макаровского моста архитекторы хотят сделать берег с камышами, а в рядом с Театром драмы — полноценный водяной лес из прибрежных растений.



Предусмотрены и «классические» объекты благоустройства для развлечений. Например, рядом с ККТ «Космос» появятся скейт-парк, колесо обозрения, детские и спортивные площадки. У Храма-на-Крови планируется создать воздушный пирс, а под ним сад и зону с качелями.



Спортивная часть благоустройства предусматривает создание уличных бассейнов, которые стилистически будут приближены к образцам столетней давности. Там же появятся теплые павильоны и раздевалки, а также навес с трибунами.





проектное бюро APEX



Концепция открытого консорциума екатеринбургских архитекторов выделяется тем, что берега Городского пруда будут связаны не только новыми пешеходными и велосипедными маршрутами, но и с помощью лодок. Архитекторы рассчитывают создать полноценный сервис по аренде лодок для катания по водоему.



Площадь набережной предлагается разбить на функциональные зоны. Например, для бизнеса создать полноценные павильоны и торговые площадки. Старую Плотинку превратить в транзитную зону, где ближе к воде сделать общественные пространства. В том числе амфитеатр.



Октябрьская площадь за счет использования пространства под Макаровским мостом будет переделана. Велосипедный маршрут закольцуют, а для работ уличных художников создадут отдельное пространство. Также планируется реструктурировать территорию перед Театром драмы, ККТ «Космос» и стадионом «Динамо».





«Открытый консорциум екатеринбургских архитекторов»



Идея S&P + Novascape предполагает превращение Плотинки в большой причал, который перейдет в плавучее пространство для кафе и торговли. Для этого на специальных пирсах будут размещены плавучие домики.



Авторы проекта тоже хотят соединить два берега Исети от Ельцин Центра до Дворца игровых видов спорта с помощью пешеходного моста. Но дополнять его будет искусственный остров посреди этого пути. Летом он будет использоваться в качестве детской площадки в эко-стиле, а зимой тут будет строиться ледовый городок.



Кроме того, у ККТ «Космос» должен будет появиться единый парк. Для этого в нем изменят структуру дорожек и проведут дополнительное озеленение. В том числе высадят большие деревья.





S&P + Novascape



В администрации Екатеринбурга заверили, что поучаствовать в выборе лучшей концепции сможет любой человек — она будет определена по итогам онлайн-голосования среди горожан.