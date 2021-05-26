Академический официально получил статус восьмого района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. С 1 октября вступают в силу решения, согласно которым Академический официально приобретает статус восьмого района Екатеринбурга. В его состав вошли микрорайоны «малый» Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. Общая площадь района составила 4,5 тыс. га.
Напомним, что 25 мая 2021 года депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) утвердили поправки в Устав муниципалитета, согласно которым новой административной единицей станет район Академический. Жители города одобрили соответствующее решение на публичных слушаниях 12 мая.
Таким образом, поставлена логическая точка с момента, когда началось комплексное освоение этой территории на юго-западе Екатеринбурга в 2007 году.
Проект по комплексному освоению территории реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).
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