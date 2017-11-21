Администрация Екатеринбурга организует легальные парковки и стоянки на 50 городских участках

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В рамках борьбы с незаконными автостоянками и парковками администрация Екатеринбурга выставила на торги для заключения арендного договора земельный участок на улице Омской, 112. Площадь участка — 2 тыс. 656 кв. м. Будущим арендаторам он обойдется в 457 тыс. руб. в год. Поручения о начале проведения аукциона отдал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Этот и еще примерно 50 объектов Екатеринбурга планируется отдать под автостоянки в качестве альтернативы закрываемым нелегальным парковкам. Омская улица стала начальным этапом комплексного развития парковочных пространств.



В администрации города отметили, что владельцы нелегальных парковок часто незаконно подключаются к коммунальной инфраструктуре, воруя у окрестных домов электроэнергию. При этом реальную ответственность за автомобили в случае происшествий организаторы таких стоянок отказываются нести.



«Кроме того, часто такие автостоянки мешают нормальной организации придомовой территории, занимая то пространство, где могла бы быть организована детская площадка или зона отдыха. Поэтому городские власти проводят большую работу по борьбе с этим незаконным явлением», — говорится в сообщении.