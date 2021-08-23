Жара оставила неурожаи

В Свердловской области продолжают подводиться промежуточные итоги уборочной кампании. Несмотря на то, что погода позволяет вести уборку в штатном режиме, ее темпы отстают от показателей прошлого года. Из-за аномальной жары урожайность не дотягивает до запланированных показателей. Сельхозпроизводители получают поддержку в виде субсидий и займов. Первые к концу года могут составить 3,8 млрд руб. В том числе на эти средства ведется работа по развитию системы полива и овощехранилищ, которых в регионе недостаточно. Однако представители отрасли и минАПК пока не берутся прогнозировать цены на продукты в осенне-зимний сезон. Все это происходит на фоне режима ЧС, который был объявлен в Свердловской области в июле из-за жары.



На Среднем Урале урожай зерновых культур убран с площади 278,1 тыс. га, что составляет 88% от плана. Картофель — на площади 9,4 тыс. га (58% от плана), овощи открытого грунта — 600 тыс. га (42%), технические культуры — 18,6 тыс. га (72%). Об этом рассказала начальник отдела финансирования регионального минАПК?Александра Феоктистова на пресс-конференции в Екатеринбурге.



По ее словам, текущие погодные условия и отсутствие влаги позволяют вести уборку в штатном режиме, при этом занимаясь подготовкой к следующей посевной кампании. Однако если ознакомиться с отчетами областного Управления Россельхознадзора, то можно увидеть, что темпы уборки в 2021 году отстают от прошлогодних.



Самый значимый показатель — это отставание в урожайности. Например, на 27 сентября урожайность зерновых культур составляла 17,3 ц/га (в прошлом году — 22,8 ц/га), картофеля — 131,5 ц/га (169 ц/га), овощей открытого грунта — 248, з ц/га (261,9 ц/га). Исключениями стали рапс и технические культуры, опередившие прошлогодние значения.



Отдельно стоят корма и предназначенные для них культуры. На прошлой неделе глава минАПК Артем Бахтерев предупреждал о возможном дефиците кормов по итогам 2021 года, поскольку урожайность для них должна составлять 30 ц на одну условную голову скота. По данным А. Феоктистовой, сейчас заготовка кормов из скошенных, сеянных и естественных трав прошла на площади 331,5 тыс. га. Урожайность — 21,6 ц на одну условную голову скота.



«Опасения по поводу того, что засуха могла негативным образом сказаться на количестве заготавливаемых кормов, нами проработаны были своевременно. В течение лета предпринимались все организационные мероприятия, которые помогли бы нам спокойно провести зимовку скота. Проведена инвентаризация остатков кормов прошлого сезона, заключены договоры на приобретение кормов в случае прогнозируемой нехватки. Мы думаем, что наше поголовье будет полностью обеспечено качественными кормами в достаточном объеме», — заявила начальник отдела финансирования.



А. Бахтерев ранее заявлял, что дефицит кормов планируется преодолеть с помощью повторных укосов многолетних трав и закупки кормов.



На фоне этого сельхозпроизводители привлекают дополнительное финансирование из нескольких источников: государственная поддержка и займы, кредитные организации, кредитные кооперативы. Ежегодно для проведения всех работ свердловским аграриям требуется примерно 3 млрд руб., сообщила А. Феоктистова. Для получения льготного кредитования в Минсельхоз РФ было подано 109 заявок на общую сумму 2,3 млрд руб. За девять месяцев было получено около 2,1 млрд руб. Еще 92 млн принесли займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.



«На 2021 год сумма государственной поддержки, которая будет оказана с/х производителям составляет 3,8 млрд руб. На текущую дату выплачены средства в объеме 2,6 млрд руб. Финансовые ресурсы предоставляются также своевременно», — добавила начальник отдела финансирования.



При этом как представители ведомства, так и аграрии пока не рискуют говорить о том, хватит ли мер поддержки для сдерживания цен на продукты в магазинах.



«Сбыт сельскохозяйственной продукции, в том числе овощной, это игра с нулевой суммой. Игра, в которой участвуют по большому счету три субъекта — производитель; тот, кто обеспечивает всю ее логистику, то есть скупает и перепродает; потребитель. У каждого из этих трех игроков свои интересы. Мы в этой триаде играем на стороне сельхозпроизводителя. Чем большую выручку он получит, тем лучше. К сожалению, наиболее успешный игрок, как нам представляется, это все-таки промежуточное звено в виде структур, которые занимаются торговой деятельностью. И в конечной, розничной, цене доля сферы переработки и сбыта очень большая. Она по ряду позиций выше, чем доля сельхозпроизводителей», — рассудил председатель союза ассоциации СРО СПКК «Выбор» Андрей Морозов.



Иными словами, очень много зависит от того, какую ценовую политику выберут в текущем сезоне торговые сети. А. Феоктистова добавила, что в Свердловской области существует проблема с овощехранилищами, напрямую сказав, что их сейчас недостаточно.



«Еще цена у нас зависит от количества продукции, которая предложена на рынке, допустим, нашего региона. В частности, у нас очень резко возросли цены в летний период, на борщевой набор в том числе. Нам не хватило продукции собственного производства, которая была заложена на хранение в предыдущем году. Соответственно, когда создался дефицит продукции собственного производства — повезли ее из других регионов. Соответственно, в цену закладывается транспортировка и так далее. Цена резко возросла, потому что у нас с вами спрос диктует предложение», — объяснила она.



Начальник отдела финансирования заверила, что свердловские аграрии получают финансовую помощь для строительства овощехранилищ, в частности возмещение части затрат. Похожая ситуация с системой мелиорации (полива) — ее в регионе не хватает, что и привело к гибели значительной части урожая. Здесь сельхозпроизводители тоже получают поддержку при ее создании.



Однако отметим, что строительство обеих систем на Среднем Урале пока что находится на начальном этапе. В связи с этим можно предположить, что в регионе повторится прошлогодний сценарий. Сейчас на полках магазинов есть свежие продукты, так что цены будут как минимум стабильны. Но через какое-то время они начнут кончаться, поскольку излишки хранить негде, они будут продаваться в другие регионы. Соответственно, сельхозпродукцию вновь придется закупать из других регионов, что в совокупности с затратами на логистику может привести к росту ее стоимости.