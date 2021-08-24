Лжесотрудники банка похитили у жительницы Ирбита более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Жительница Ирбита стала жертвой телефонных мошенников, передав им более 1,3 млн руб. Злоумышленники убедили ее перевести эти деньги на «безопасные» счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Все началось со звонка мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что со счета потерпевший пытаются украсть деньги. Далее он перевел разговор на «сотрудника банка». Тот убедил женщину продиктовать свои паспортные данные и данные с карты, включая защитный код на обратной стороне.



Далее ирбитчанке пришло сообщение о списании со счета 52 тыс. 541 руб. Мошенник сказал, что это перевод на «безопасный» счет, и попросил продиктовать код из этого сообщения и из всех последующих. Параллельно злоумышленники оформили на имя потерпевшей два кредита и не давали ей времени на раздумья, утверждая, что надо действовать быстро.



К тому моменту, когда ирбитчанка поняла, что обманута, у нее было похищено 1 млн 323 тыс. 417 руб. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».