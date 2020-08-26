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В Кушве бухгалтер УК «Родник» совершила мошенничество на сумму 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Бывшему бухгалтеру ООО Управляющая компания «Родник» города Кушвы предъявлено обвинение за совершение мошенничества в особо крупном размере. Женщина, злоупотребляя служебными полномочиями, незаконно увеличивала себе зарплату, нанеся предприятию ущерб на общую сумму 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Кушве прокуратура вынесла обвинение 38-летний жительнице города в связи с возбужденным в отношении нее уголовным делом. Женщина работала бухгалтером в местной УК «Родник». За период с начала 2017 года по середину 2020 года сотрудница, пользуясь служебным доступом, систематически заносила недостоверные сведения в программу по начислению заработной платы. При создании реестра она незаконно увеличивала размер собственной зарплаты, после чего отправляла данные на утверждение главному бухгалтеру.

Та, испытывая доверие к подчиненной, не подвергала данные должной проверке. Вследствие чего за указанный период бухгалтер получила от предприятия незаконную прибыль в размере 2,2 млн руб. После этого женщина снова совершала вход в программу и исправляла подложные данные, пытаясь уничтожить следы преступных действий.

Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Свою вину в содеянном женщина полностью признает. Сейчас уголовное дело находится в городском суде города Кушва. Заседание по делу состоится в ближайшее время.

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