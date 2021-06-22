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В свердловских моногородах насчитали почти 9 тыс. безработных

Ситуация на рынке труда в монопрофильных городах Свердловской области заметно улучшилась. На 1 сентября 2021 года в моногородах региона официально зарегистрирован 8 тыс. 741 безработный. Это в 3,4 раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года (29 тыс. 548 человек), говорится в материалах департамента по труду и занятости региона.

В свердловских моногородах насчитали почти 9 тыс. безработных

Уровень регистрируемой безработицы в свердловских моногородах за год снизился с 4,58% до 1,43%. Для сравнения: в целом на Среднем Урале этот показатель составляет 1,48% (на 1 сентября — прим ред.). То есть можно сказать, что в целом доля безработных в моногородах сопоставима со среднеобластными значениями.

Остальные индикаторы рынка труда уральских монопрофильных городов также демонстрируют позитивную динамику. Так, число размещенных на биржах труда вакансий за год увеличилась с 11 тыс. 109 до 14 тыс. 518 единиц. Коэффициент напряженности (отношение численности официально зарегистрированных безработных к числу вакантных рабочих мест) в настоящее время составляет 0,77 (на 1 сентября 2020 года — 2,90).

Напомним, что сейчас в Свердловской области насчитывается 17 монопрофильных городов. Наиболее сложная ситуация на рынке труда отмечается в Каменске-Уральском (уровень регистрируемой безработицы составляет 2,80%), Волчанске (2,42%), Североуральске (2,27%), Верхней Туре (2,26%) и Красноуральске (2,09%).

В топ-5 свердловских моногородов с самым низким уровнем безработицы попали Полевской (0,68%), Нижний Тагил (0,78%), Ревда (0,87%), Малышевский ГО (0,92%) и Первоуральск (1,19%).

Остальные монопрофильные города Среднего Урала находятся в середине рейтинга. В Асбесте официальный уровень безработицы составляет 1,22%, в Серове — 1,60%, в Качканаре — 1,62%, в Верхней Пышме — 1,69%, в Верхней Салде — 1,73%, в Краснотурьинске — 1,80%, в Карпинске — 1,81%, в Красноуральске — 2,09%.

Добавим, что во всех свердловских моногородах уровень безработицы заметно снизился по сравнению с прошлогодними показателями. Основная причина улучшения ситуации — более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Напряженность на рынке труда спала, и сейчас идет восстановление. Предприятия заработали и готовы набирать новых сотрудников. Число вакансий в целом по Свердловской области с начала года увеличилось с 33 до 57 тыс. единиц. В текущем году через службу занятости было трудоустроено практически 75 тыс. человек, во многом этому способствовали программы обучения», — рассказывала в начале сентября заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Также на ситуацию влияет острый дефицит рабочей силы на Среднем Урале, который возник из-за сокращения числа мигрантов и последствий так называемой демографической ямы.

По последним данным портала HeadHunter, за последний год конкуренция на рынке труда Свердловской области сократилась в 1,6 раза. Если в августе 2020 года на одну вакансию в регионе в среднем приходилось 4,4 резюме, то сейчас всего 2,7.

«При нормальной ситуации на рынке труда конкуренция должна составлять пять-шесть человек на вакансию. В этой ситуации и работодатель не страдает от дефицита кадров, и соискатель имеет определенный выбор», — отмечала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Несмотря на заметное улучшение ситуации на рынке труда, Среднему Уралу пока не удалось достичь «допандемийных» показателей по числу безработных. На 1 января 2020 года на региональных биржах труда были официально зарегистрированы 22 тыс. свердловчан (сейчас 26,9 тыс. человек), из них 6,5 тыс. проживали в моногородах (в настоящее время 8,7 тыс.).

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