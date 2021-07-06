На участке трассы Екатеринбург — Тюмень планируется перекрытие движения на две недели

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Перекрытие движения на трассе Екатеринбург — Тюмень в связи с ремонтными работами запланировано в ближайшие две недели, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



В связи с ремонтом на мосту через реку Камышловка и путепроводе на 144 км будет перекрыто движение на трассе между Екатеринбургом и Тюменью. Работы запланированы с 06.00 30 сентября 2021 года по 23.59 3 октября 2021 года и с 5 октября 2021 года по 10 октября 2021 года. Объезд закрытого участка будет организован через город Камышлов.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей учитывать эти данные при построении маршрута. Оперативную информацию о состоянии проезда можно уточнить по телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06 круглосуточно. Звонок бесплатный.