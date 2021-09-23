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23.09.2021

Правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

УрБК, Москва, 23.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту о возобновлении индексации страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года, сообщает «Коммерсантъ». Проект был выдвинут в июле.

Итоговая оценка обоснована тем, что на возобновление индексации пенсий потребуются дополнительные средства, но в законе не указано, откуда они будут браться. Ранее кабинет министров трижды отклонял подобные законопроекты.

Напомним, что в России пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин отдал поручение проработать вопрос индексации. Также, согласно поправкам, принятым в 2020 году в Конституцию, пенсии должны индексироваться минимум один раз в год. Но не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров.

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