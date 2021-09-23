Правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

УрБК, Москва, 23.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту о возобновлении индексации страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года, сообщает «Коммерсантъ». Проект был выдвинут в июле.
Итоговая оценка обоснована тем, что на возобновление индексации пенсий потребуются дополнительные средства, но в законе не указано, откуда они будут браться. Ранее кабинет министров трижды отклонял подобные законопроекты.
Напомним, что в России пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин отдал поручение проработать вопрос индексации. Также, согласно поправкам, принятым в 2020 году в Конституцию, пенсии должны индексироваться минимум один раз в год. Но не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров.
УрБК, Москва, 15.01.2019. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что пока российский ...12.09.2017 Минэкономразвития прогнозирует сокращения пенсий в реальном выражении в 2018-2020 годах
УрБК, Москва, 12.09.2017. Минэкономразвития прогнозирует сокращения пенсий в реальном выражении в 2018-2020 годах. Об ...09.06.2017 Пенсии работающим пенсионерам в России могут быть проиндексированы не раньше 2020 года
УрБК, Москва, 09.06.2017. Правительство РФ сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам ...14.09.2016 В России индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017-2019 годах не будет
УрБК, Москва, 14.09.2016. В России в 2017-2019 годах работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии, однако ...16.10.2015 Пенсии будут проиндексированы ниже уровня инфляции
УрБК, Москва, 16.10.2015. Правительство РФ одобрило законопроекты, касающиеся индексации пенсий ниже инфляции, сообщает ...