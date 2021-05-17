Свердловский губернатор установил запрет на посещение лесов

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил запрет на посещение лесов на территории региона. Соответствующие поправки внесены в постановление регионального правительства «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области».



«В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона.



Срок действия ограничений — до 10 июня 2021 года.