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В Свердловской области вторую неделю растут цены на белокочанную капусту и картофель

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. С 17 по 24 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на белокочанную капусту увеличились еще на 6,2% (до 32,33 руб. за кг), картофель подорожал на 4% до (43,17 руб. за кг). Об этом сообщает Свердловскстат.

За прошлую неделю на Среднем Урале также выросли цены на вареную колбасу на 2,9% (до 434, 49 руб. за кг), крупу гречневую-ядрецу на 2,1% (до 108, 65 руб. за кг), сливочное масло подорожало на 2% (до 660,42 руб. за кг).

В период с 17 по 24 мая в Свердловской области на 9,5% снизились цены на свежие огурцы (до 140, 18 руб. за кг) и на 4,4% на помидоры (до 140,17 руб. за кг), на 1,7% подешевел жирный творог (до 364,12 руб. за кг), на 1,6% фруктово-ягодные консервы для детского питания (до 394,21 руб. за кг), на 1,2% уменьшились цены на куриные яйца (до 76,83 руб. за 10 шт.) и репчатый лук (до 34, 45 руб. за кг).

Изменение цен на другие продовольственные товары, которые анализирует Свердловскстат, не превысило 1%.

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