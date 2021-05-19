В Екатеринбурге ограничат парковку для электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничит зоны парковок для арендаторов в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее соглашение достигнуто между представителями муниципалитета и сервиса. На этой же встрече стороны договорились, что на оживленных пешеходных маршрутах будет ограничен скоростной режим прокатных электросамокатов.
По условиям соглашения, в приложении сервиса определены зоны, где запрещено оставлять электросамокаты:
— на проезжей части, пешеходном переходе, автопарковке, велосипедной дорожке;
— на узких тротуарах (шириной до двух метров) и близко к проезжей части там, где нет ограждений;
— в зоне действия знаков, запрещающих движение и парковку велосипедов и электросамокатов;
— в местах, отведенных для пожарных расчетов, отмеченных знаком 3.27 «Стоянка запрещена»;
— в местах остановки маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси;
— на газонах;
— ближе 25 метров ко входам в вестибюли метрополитена.
«Кроме того, администрация города Екатеринбурга рассмотрит возможность согласования схемы мест, разрешенных к нанесению разметки под стоянки электросамокатов ООО «Вуш». Также предприятию рекомендовано передать в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга аналитику поездок на основе «тепловых карт» с целью планирования инфраструктуры для велодорожек», — говорится в сообщении.
С 27 мая 2021 года была ограничена максимальная скорость прокатных самокатов на тротуарах вдоль всей набережной Городского пруда (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева), на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО имени В. В. Маяковского, в парке Южный, на улице Вайнера, а также других территориях, парках и скверах. При необходимости, перечень этих зон будет расширен.
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге запретят парковку транспортных средств на двух участках улицы ...Вчера, 11:38 Сервис Whoosh ввел в Екатеринбурге скоростные ограничения для передвижения на электросамокатах
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Сервис проката электросамокатов Whoosh в Екатеринбурге ввел для клиентов скоростные ...19.05.2021 В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...28.04.2021 В Екатеринбург заходит вторая сеть проката электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. В Екатеринбурге замечены электросамокаты крупной сети проката Urent. Первые ...30.09.2020 Компании шеринга электросамокатов не опасаются за бизнес из-за поправок о статусе транспортных средств
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Компании шеринга электросамокатов не опасаются за бизнес из-за поправок о статусе ...