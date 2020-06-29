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Суд отправил в колонию жителя Екатеринбурга за хищение 5 млн рублей Свердловского фонда поддержки предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию директора ООО «Империя Красоты», обвиненного в мошенническом хищении 5 млн руб. из средств Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства (СОФПП).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с сентября по ноябрь 2013 года обвиняемый Владимир Кривоногов, являясь директором и единственным участником «Империя Красоты», представил в СОФПП заведомо ложные и несоответствующие действительности документы о понесенных фирмой расходах на производство инновационного продукта — бизнес-проекта по разработке программно-технического комплекса аудиовизуальной обработки текстовых данных.

«После перечисления средств денежная сумма в размере 5 млн руб. была им похищена и потрачена на иные цели», — сообщает пресс-служба ведомства.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал В. Кривоногова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с В. Кривоногова причиненный СОФПП материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастников предпринимателя в настоящее время расследуется, уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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