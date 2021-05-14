«Россети ФСК ЕЭС» установят новые высоковольтные вводы на десяти подстанциях в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизирует высоковольтные вводы на десяти подстанциях в Свердловской области.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, до конца года новые аппараты будут установлены на подстанциях 220-500 кВ, питающих Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск, Краснотурьинск, Качканар, Красноуфимск. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Свердловской области, где проживают свыше 4 млн человек. Общая стоимость работ составит более 36,4 млн руб.



«Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией», — говорится в сообщении.



Взамен маслонаполненных вводов на подстанциях будет установлено 37 современных вводов с RIP-изоляцией. Новые устройства изготовлены в России, они надежнее и проще в эксплуатации. Срок их службы составляет не менее 30 лет.



В настоящее время работы идут на подстанции 220 кВ «Вязовская», в летние месяцы замена оборудования запланирована на подстанциях 500 кВ «Южная», «БАЗ», «Тагил», подстанциях 220 кВ «Кошай», «Первоуральская», «Сварочная», «Качканар», «Краснотурьинск».



Суммарная установленная мощность модернизируемых подстанций составляет более 7 тыс. 700 МВА. В числе крупных потребителей питающих центров: Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС, Нижнетагильский металлургический комбинат, предприятия «Уралвагонзавода», Богословский алюминиевый, Среднеуральский медеплавильный, Первоуральский новотрубный заводы и другие.