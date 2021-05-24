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Вчера, 11:41

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал заключенных неравнозначной заменой трудовым мигрантам

УрБК, Москва, 25.05.2021. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что заключенные не смогут в полной мере заменить трудовых мигрантов, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем В. Володин в целом поддержал идею о замене наказания осужденным в виде реального срока на принудительные работы.

«Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов», — сказал председатель Госдумы.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ. Минюст РФ и Следственный комитет России поддержали эту идею.

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