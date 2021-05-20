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Вчера, 17:25

СК и глава Минюста РФ поддержали идею по замене трудовых мигрантов на заключенных

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН Александра Калашникова по замене трудовых мигрантов на заключенных, сообщает «Интерфакс».

По его словам, проблема в реализации этой инициативы лишь в дефиците исправительных центров, где могли бы работать осужденные.

«Это очень серьезная проблема, потому что у нас на сегодняшний день порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы», — сказал К. Чуйченко.

Также данную инициативу поддержали в Следственном комитете России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Как сообщал УрБК, по оценке А. Калашникова, в настоящее время из 482 тыс. заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, 188 тыс. имеют право на замену наказания принудительными работами.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его мнению, позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.

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