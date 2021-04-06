Суд в Свердловской области взыскал с «РЖД» более 81 тыс. рублей за гибель лося

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Невьянский городской суд Свердловской области взыскал с ОАО «РЖД» более 81 тыс. руб. из-за гибели лося под электропоездом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Сам инцидент произошел на перегоне Нейва — Шурала. После прокурорской проверки было подано исковое заявление в суд о возмещении ущерба, нанесенного животному миру.



В начале апреля этот же суд взыскал с ОАО «РЖД» 81,5 тыс. руб. из-за гибели лося под поездом на участке железного пути перегона Бынговский — Анатольская.