Свердловский губернатор подписал закон об обязательной аккредитации гидов

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об обязательной аккредитации экскурсоводов и гидов на территории региона.



Соответствующие поправки вносятся в закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области».



Согласно документу, для проведения процедуры должна быть создана комиссия при региональном правительстве. Гиды, прошедшие аккредитацию, обязаны будут носить специальный опознавательный знак. Экскурсоводам, которые будут работать без аккредитации, грозит ответственность за нелегальное предпринимательство.



За работу экскурсоводом без аккредитации в федеральном законе предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. — для юрлиц.



Документ утвержден в связи с недавним принятием федерального закона об обязательной аккредитации экскурсоводов. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

