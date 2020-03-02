Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит экологические проблемы региона

УрБК, Магнитогорск, 21.05.2021. Сегодня председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников проведет заседание правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«В повестке мероприятия, которое будет проходить в очном формате, — обсуждение экологических вопросов и механизмов поддержки промышленности. Планируется, что в работе заседания примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, участниками мероприятия станут представители социально-экономического блока регионального правительства, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, представители других предпринимательских объединений», — говорится в сообщении.



В основной части мероприятия члены регионального Союза промышленников и предпринимателей обсудят вопросы экологической сферы. В частности, речь пойдет о деятельности рабочей группы СПП по проработке вопроса несовершенства законодательства РФ в части регулирования водосбросов.



Помимо этого, представителей бизнеса познакомят с федеральными мерами поддержки промышленности в Челябинской области и планами по привлечению средств федерального бюджета на софинансирование региональной госпрограммы по развитию промышленности.



Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области — организация, объединяющая представителей базовых отраслей экономики — металлургии, машиностроения, ТЭКа, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. За годы своей деятельности Союз стал востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти. По традиции региональное предпринимательское объединение возглавляет руководитель крупнейшего предприятия Южного Урала. Вот уже более 20 лет этот пост занимает Виктор Рашников.