ММК рекультивирует Восточный карьер горы Магнитной

УрБК, Магнитогорск, 20.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает реализацию масштабного экологического проекта по рекультивации отработанного Восточного карьера горы Магнитной.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в рамках экологической программы комбинат поставил цель восстановить нарушенные горными работами земли.







Работы по восстановлению карьера Восточный стартовали в 2018 году. Объектом рекультивации стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. Но для проведения восстановительных ММК потребовалось выстроить инфраструктуру.



«Сначала откачали со дна карьера воду, затем проложили шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована. Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и ещё один тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса», — рассказывает ведущий специалист цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко.



Подготовительные работы будут завершены до конца этого года, после этого в компании приступят к непосредственной рекультивации земель, которая включает в себя три этапа: технический, горно-технический и биологический.



«Глубина карьера — около 250 метров. Сначала его дно и борта будут вымощены глиной для гидроизоляции, чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды. Затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют. Материалы для рекультивации будут завозить по железной дороге. В перегрузочном тупике вагоны будут разгружаться, далее экскаваторами материалы для засыпки карьера будут перегружаться в «БелАЗ» и доставляться в карьер, где будут уложены слоями. В соответствии с проектом высота отвалов — не более 30 метров. Верхним слоем ляжет чернозем, на который потом будет высажена трава», — поясняет А. Петренко.



Куратором проекта по рекультивации выступает цех «Рудник», исполнителем работ — дочернее общество ММК «Шлаксервис», технику предоставляет Автотранспортное управление, также в работах по восстановлению карьера задействованы специалисты лаборатории охраны окружающей среды.



Восточный карьер горы Магнитной разрабатывался с 1946 по 2006 год, и за 60 лет дал комбинату 158 млн т качественного сырья с содержанием железа около 50%. На месте рудного холма образовалась «чаша» глубиной около трехсот метров и площадью более 160 гектаров.



Работы по восстановлению карьера Восточный стартовали в 2018 году, ранее, на реализацию всего проекта отводилось десять лет, уточняет Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Фото предоставлено пресс-службой ММК