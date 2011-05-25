Затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области в апреле-мае составили 118 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. В апреле-мае этого года затраты на тушение лесных пожаров в Свердловской области составили 118 млн руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



По его словам, с 14 апреля в регионе зафиксировано 436 лесных пожаров на общей площади 21 тыс. га. За прошлый год таких пожаров было 141 на общей площади 1,5 тыс. га.



«118 млн — это те затраты, которые понес бюджет на тушение лесных пожаров, что касается непосредственно ущерба лесным культурам и растительности, будет посчитано в течение года», — сообщил А. Кузнецов.



Он отметил, что на сегодняшний день Свердловская область не планирует привлекать средства и ресурсы из других регионов. Но ранее губернатор региона подписал дополнительную заявку на финансирование тушения и авиационного мониторинга пожароопасной ситуации в регионе из резервного фонда правительства РФ.



Как сообщал УрБК, из-за риска возникновения пожаров уже в течение недели свердловчанам могут полностью запретить посещать леса. Запрет может быть введен из-за увеличения числа лесных пожаров и их площади.