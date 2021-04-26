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В течение недели свердловчанам могут полностью запретить посещать леса из-за риска возникновения пожаров

УрБК, Екатеринбурга, 20.05.2021. В течение недели в Свердловской области может быть введен запрет на любое посещение лесов, кроме случаев, когда это необходимо для тушения лесных пожаров. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

По его словам, запрет может быть введен из-за увеличения числа лесных пожаров и их площади.

«На сегодняшний день постановление проходит согласование. Думаю, в течение недели мы это решение примем. Это будет означать, что все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с тушением, будут незаконны и будут подвергаться административному наказанию», — сообщил А. Кузнецов.

Как уточнили на пресс-конференции, по информации на 20 мая, на Среднем Урале действуют 17 лесных пожаров общей площадью более 1 тыс. 400 га, 15 из них локализованы. С начала пожароопасного периода, 14 апреля, когда был зарегистрирован первый лесной пожар, в регионе зарегистрировано 436 лесных пожаров на общей площади более 21 тыс. га.

Угрозы населенным пунктам из-за действующих на Среднем Урале лесных пожаров, нет, уточнил А. Кузнецов.

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