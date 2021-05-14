Полиция Екатеринбурга начала проверку из-за пожара в Южном лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Отдел полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу начал доследственную проверку из-за возгорания в Южном лесопарке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, общая площадь пожара на момент прокурорской проверки составила 100 га.
«По предварительной оценке, возгорание произошло в результате противоправных действий неустановленных лиц», — говорится в сообщении.
В среду, 19 мая 2021 года, глава свердловского минприроды Алексей Кузнецов сообщал, что площадь пожара составляла 60 га. На его тушение, по оценке министра, потребуются сутки.
Общая площадь всего Южного лесопарка составляет 2 тыс. 167 га. Он внесен в список особо охраняемой природной территории областного значения.
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