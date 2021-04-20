УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:15

В УрО РАН не исключают новой волны заболеваемости осенью в случае отсутствия коллективного иммунитета

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Третья волна COVID-19 возможна к ноябрю 2021 года в случае отсутствия коллективного иммунитета среди населения. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Валерий Черешнев.

По его словам, тревожными симптомами третьей волны является рост заболеваемости в крупных городах.

«Если к осени не будет привито 70-80% населения, прогноз и математиков, моделирующих развитие процессов, и медиков — к ноябрю в мире возможна третья волна. У нас она пока не началась, но тревожные симптомы появляются — рост заболеваемости в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по стране, хотя регионы пока держатся», — сказал В. Черешнев.

Также новый рост заболеваемости COVID-19 в России может произойти по возвращению туристов, выехавших на отдых в Турцию и страны Африки, так как эти страны отличаются опасными мутациями коронавирусной инфекции, уточнил В. Черешнев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2021 ФАС России предложила открыть для туризма зарубежные страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

УрБК, Москва, 20.04.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила рассмотреть возможность открытия ...

06.04.2021 В свердловском Роспотребнадзоре прогнозируют новый подъем заболеваемости COVID-19 с началом летнего туристического сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области прогнозируют новый подъем заболеваемости COVID-19 в связи с ...

31.03.2021 В Роспотребнадзоре не исключают нового подъема заболеваемости COVID-19 осенью 2021 года

УрБК, Москва, 31.03.2021. В Роспотребнадзоре считают, что новый подъем заболеваемости COVID-19 возможен осенью, если ...

30.09.2020 Свердловские врачи объяснили подъем заболеваемости COVID-19 закрытием турсезона и началом учебного года

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2020. Подъем заболеваемости COVID-19 связан в том числе с возвращением уральцев с курортов ...

23.11.2010 В 6 российских городах растет число заболевших гриппом

Рост заболеваемости гриппом отмечен в шести российских городах, сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, главный ...

Популярные новости
19.04.2021«Атомстройкомплекс» осваивает новую технику20.04.2021Незаконный миллион19.04.2021«Находим покрышки и кирпичи»20.04.2021«Восемь негритят» Свердловской области21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента
Архив новостей
Май 2021 (307)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18