В УрО РАН не исключают новой волны заболеваемости осенью в случае отсутствия коллективного иммунитета

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Третья волна COVID-19 возможна к ноябрю 2021 года в случае отсутствия коллективного иммунитета среди населения. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Валерий Черешнев.
По его словам, тревожными симптомами третьей волны является рост заболеваемости в крупных городах.
«Если к осени не будет привито 70-80% населения, прогноз и математиков, моделирующих развитие процессов, и медиков — к ноябрю в мире возможна третья волна. У нас она пока не началась, но тревожные симптомы появляются — рост заболеваемости в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по стране, хотя регионы пока держатся», — сказал В. Черешнев.
Также новый рост заболеваемости COVID-19 в России может произойти по возвращению туристов, выехавших на отдых в Турцию и страны Африки, так как эти страны отличаются опасными мутациями коронавирусной инфекции, уточнил В. Черешнев.
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