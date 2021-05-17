Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан поставить прививку от коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.



«Конечно, ставить или не ставить, каждый волен решать сам, это дело добровольное. Но я считаю, что вакцинация — единственный путь решения проблемы с этой коварной болезнью, которая коснулась практически каждой семьи в Екатеринбурге. Вы прекрасно знаете, какой урон наносит коронавирус организму и на какой длительный срок заболевший выпадает из привычного ритма жизни», — написал А. Орлов.



По информации на 17 мая 2021 года первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 158 тыс. 656 горожан, вторым — 123 тыс. 887 жителей Екатеринбурга.



Ранее заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал, что с начала прививочной кампании от COVID-19 в Свердловской области у пациентов ни разу не было зафиксировано серьезных осложнений.



Напомним, что записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», по телефону 122. Также у горожан есть возможность поставить прививку без предварительной записи в торгово-развлекательных центрах.