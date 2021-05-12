Почти 160 тыс. горожан прошли вакцинацию от COVID-19 с начала прививочной кампании в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. По информации на 17 мая 2021 года первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 158 тыс. 656 горожан, вторым — 123 тыс. 887 жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По словам заместителя главного врача Городского центра медицинской профилактики Александра Харитонова, вакцинация — это единственный надежный метод защиты от инфекции. Он также подчеркнул, что с начала прививочной кампании от COVID-19 в Свердловской области у пациентов ни разу не было зафиксировано серьезных осложнений.
«Реакции, которые мы регистрируем по жалобам привитых людей — это повышение температуры, общая слабость, недомогание, болезненность в месте инъекции. Все это проходит в течение суток, человек возвращается к обычному образу жизни и чувствует себя хорошо. Это нормальная реакция организма на введение вакцины не только от коронавируса, но и от других инфекций. Она говорит о том, что иммунная система человека начала вырабатывать защитные антитела», — пояснил А. Харитонов.
Вакцины в уральской столице, по его словам, достаточно, она имеется во всех лечебных учреждениях, также продолжается вакцинация населения в торговых центрах Екатеринбурга.
Как сообщал УрБК, неделей ранее первым компонентом вакцины в Екатеринбурге было привито более 150 тыс. человек, вторым компонентом — более 109 тыс. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал коллег продолжать работу по информированию населения о важности вакцинации, что особенно актуально в преддверии периода летних отпусков.
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