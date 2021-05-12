Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились более 109 тыс. жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге первым компонентом вакцины привито более 150 тыс. человек, вторым компонентом — более 109 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на городской оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции.



Заседание оперштаба во вторник, 11 мая 2021 года, провел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Как рассказал заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, вакцинация населения проводится в 16 медицинских организациях. В постоянном режиме, кроме выходных дней, продолжает работу прививочный пункт в аэропорту Кольцово, мобильные бригады ставят прививки всем желающим в крупных торговых центрах Екатеринбурга.



По словам А. Харитонова, только в течение майских праздников, с 1 по 10 мая, прививку от COVID-19 поставили более 23 тыс. человек, в том числе почти 2,5 тыс. — в торговых центрах.



Глава Екатеринбурга А. Орлов призвал коллег продолжать работу по информированию населения о важности вакцинации, что особенно актуально в преддверии периода летних отпусков.



«В отпуск лучше ехать привитым. В ближайшее время откроется ряд заграничных маршрутов, и наша задача — не допустить в связи с этим ухудшения эпидемиологической ситуации. Очень не хотелось бы возвращаться в период строгих ограничений, через который мы так тяжело прошли», — сказал А. Орлов.



Подводя итоги заседания оперативного штаба, глава города также отметил необходимость продолжения контроля за соблюдением масочного режима в Екатеринбурге.